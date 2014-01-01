Размер резьбы 12G Ширина зева гаечного ключа 120 Внутренний диаметр 86

Запчасть гайка РОР ступицы SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.057. У данной детали есть аналоги с номерами: 085057, 780016, 21226003, KLTH0140. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка РОР ступицы SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.