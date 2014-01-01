Ширина зева гаечного ключа 112

Запчасть гайка ступицы 085.056 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.056. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX030048, 085056, 780003, 21224762, 500250, A1992. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка ступицы 085.056 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.