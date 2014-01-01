Наружный диаметр [мм] 29,5

Запчасть пружина тормозных колодок 30/5x212; TM (2-я серия) представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.045. У данной детали есть аналоги с номерами: 085045, 1018500001, 503320, WA1607, A1607, 030804200010, 2665040. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пружина тормозных колодок 30/5x212; TM (2-я серия) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.