|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|085043
|Наименование
|Защита тормозная 350*200
|Высота [мм]
|74
|Вес [кг]
|1,66
|Внутренний диаметр
|164
|Наружный диаметр [мм]
|385
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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