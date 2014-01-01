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Защита тормозная 350*200 артикул 085043 SAMPA в Алматы

085043 SAMPA Защита тормозная 350*200
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 085043
Наименование Защита тормозная 350*200
Высота [мм] 74
Вес [кг] 1,66
Внутренний диаметр 164
Наружный диаметр [мм] 385
Запчасть защита тормозная 350*200 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.043. У данной детали есть аналоги с номерами: 085043, 212097056, A1631. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия защита тормозная 350*200 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Защита тормозная 350*200 производителя SAMPA с артикулом 085043 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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