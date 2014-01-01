Внутренний диаметр 164 Наружный диаметр [мм] 385

Запчасть защита тормозная 350*200 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.043. У данной детали есть аналоги с номерами: 085043, 212097056, A1631. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия защита тормозная 350*200 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.