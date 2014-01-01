|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|085040
|Наименование
|Ролик тормозной колодки БОЛТ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ
|Высота [мм]
|57
|Вес [кг]
|0,263
|Наружный диаметр [мм]
|25,5
|Наружный диаметр 1 [мм]
|27,7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Ролик тормозной колодки БОЛТ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ производителя SAMPA с артикулом 085040 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита