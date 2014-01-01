Внутренний диаметр 196 Наружный диаметр [мм] 465

Запчасть щитки пылезащитные к-т представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.037. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX030036, 085037, 21200920, 212009201, 031004201040, A1915. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щитки пылезащитные к-т на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.