|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|085036
|Наименование
|Втулка тормозной колодки 032*35*36.5 ROR 085.036
|Высота [мм]
|36,5
|Вес [кг]
|0,053
|Внутренний диаметр
|32
|Наружный диаметр [мм]
|35
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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