Наружный диаметр [мм] 156

Запчасть крышка ступицы 6 отв. РОР арт. 21202627 (085.033) представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.033. У данной детали есть аналоги с номерами: 085033, 1460, 02296, 46102, 790155, 21202627, 100440. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка ступицы 6 отв. РОР арт. 21202627 (085.033) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.