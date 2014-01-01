Наружный диаметр [мм] 130

Запчасть крышка ступицы 5 отв. РОР арт. 21220727 (085.031) представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.031. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX030032, 085031, 21220727, A1832. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка ступицы 5 отв. РОР арт. 21220727 (085.031) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.