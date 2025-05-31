|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|0850272
|Наименование
|Палец тормозной колодки 31.5/25x55; TE/TM 3-серия (с кольцами)
|Высота [мм]
|56,5
|Вес [кг]
|0,315
|Наружный диаметр [мм]
|25,5
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
|Наружный диаметр 1 [мм]
|31,7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Палец тормозной колодки 31.5/25x55; TE/TM 3-серия (с кольцами) производителя SAMPA с артикулом 0850272 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита