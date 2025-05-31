Наружный диаметр [мм] 25,5 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом Наружный диаметр 1 [мм] 31,7

Запчасть палец тормозной колодки 31.5/25x55; TE/TM 3-серия (с кольцами) представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.027/2. У данной детали есть аналоги с номерами: 0850272, BK7900193, 02373, 21205193G, 5002061, 085027, 030704200008. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия палец тормозной колодки 31.5/25x55; TE/TM 3-серия (с кольцами) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.