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Палец тормозной колодки 31.5/25x55; TE/TM 3-серия (с кольцами) артикул 0850272 SAMPA в Алматы

0850272 SAMPA Палец тормозной колодки 31.5/25x55; TE/TM 3-серия (с кольцами)
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 0850272
Наименование Палец тормозной колодки 31.5/25x55; TE/TM 3-серия (с кольцами)
Высота [мм] 56,5
Вес [кг] 0,315
Наружный диаметр [мм] 25,5
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
Наружный диаметр 1 [мм] 31,7
Запчасть палец тормозной колодки 31.5/25x55; TE/TM 3-серия (с кольцами) представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.027/2. У данной детали есть аналоги с номерами: 0850272, BK7900193, 02373, 21205193G, 5002061, 085027, 030704200008. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия палец тормозной колодки 31.5/25x55; TE/TM 3-серия (с кольцами) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Палец тормозной колодки 31.5/25x55; TE/TM 3-серия (с кольцами) производителя SAMPA с артикулом 0850272 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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