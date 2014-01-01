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РМК колодки тормозной артикул 085027 SAMPA в Алматы

085027 SAMPA РМК колодки тормозной
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 085027
Наименование РМК колодки тормозной
Высота [мм] 56,5
Вес [кг] 0,304
Наружный диаметр [мм] 25,5
Наружный диаметр 1 [мм] 31,7
Запчасть ремкомплект колодки тормозной представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.027. У данной детали есть аналоги с номерами: 085027, BK7900193, 02373, 21205193G, 5002061, 0850272, 030704200008. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект колодки тормозной на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить РМК колодки тормозной производителя SAMPA с артикулом 085027 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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