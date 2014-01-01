Размер резьбы M22x1,5 ширина в свету 131

Запчасть стремянка M22*1.5*128*400 РОР 085.026 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.026. У данной детали есть аналоги с номерами: 085026 Стремянки рессор в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стремянка M22*1.5*128*400 РОР 085.026 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные стремянки рессор с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.