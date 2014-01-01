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Стремянка M22*1.5*128*400 ROR 085.026 артикул 085026 SAMPA в Алматы

085026 SAMPA Стремянка M22*1.5*128*400 ROR 085.026
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 085026
Наименование Стремянка M22*1.5*128*400 ROR 085.026
Длина [мм] 450
Вес [кг] 2,9
Размер резьбы M22x1,5
ширина в свету 131
Запчасть стремянка M22*1.5*128*400 РОР 085.026 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.026. У данной детали есть аналоги с номерами: 085026 Стремянки рессор в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стремянка M22*1.5*128*400 РОР 085.026 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные стремянки рессор с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Стремянка M22*1.5*128*400 ROR 085.026 производителя SAMPA с артикулом 085026 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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