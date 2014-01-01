Размер резьбы M24x2 ширина в свету 131

Запчасть стремянка М24 х 280 мм представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.025. У данной детали есть аналоги с номерами: 017819, 01940E, 0313841030, 0313841040, 0313841044, 0313841050, 0313841054. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить стремянка М24 х 280 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.