|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|085020
|Наименование
|Защита тормозная 420*180 (половинки) до 91г.в.
|Высота [мм]
|76
|Вес [кг]
|2,315
|Внутренний диаметр
|196
|Наружный диаметр [мм]
|465
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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