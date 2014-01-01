Внутренний диаметр 196 Наружный диаметр [мм] 465

Запчасть защита тормозная 420*180 (половинки) до 91г.в. представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.020. У данной детали есть аналоги с номерами: 085020, ABD16, 210080623, 21008062, 031004201020. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия защита тормозная 420*180 (половинки) до 91г.в. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.