Внутренний диаметр 152,5 Наружный диаметр [мм] 350

Запчасть щитки пылезащитные к-т представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.019. У данной детали есть аналоги с номерами: 085019, 800066, 2120232930, A1906, AP225. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щитки пылезащитные к-т на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.