|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|085014
|Наименование
|Защита тормозная 420*180 из 2-х половин ROR
|Высота [мм]
|62
|Вес [кг]
|1,54
|Наружный диаметр [мм]
|463
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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