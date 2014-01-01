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Защита тормозная 420*180 из 2-х половин ROR артикул 085014 SAMPA в Алматы

085014 SAMPA Защита тормозная 420*180 из 2-х половин ROR
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 085014
Наименование Защита тормозная 420*180 из 2-х половин ROR
Высота [мм] 62
Вес [кг] 1,54
Наружный диаметр [мм] 463
Если вы хотите купить защита тормозная 420*180 из 2-х половин РОР, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.014. У данной детали есть аналоги с номерами: 031004201010, 21220647, 212206478, 26666000A, 52269, 800060, 8505318SX. Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя SAMPA.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Защита тормозная 420*180 из 2-х половин ROR производителя SAMPA с артикулом 085014 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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