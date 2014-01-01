Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 085013 Наименование Пыльник ROR вала тормозного (48x10мм) SAMPA Вес [кг] 0,013

Запчасть пыльник РОР вала тормозного (48x10мм) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.013. У данной детали есть аналоги с номерами: 085013, CSB14, 21205667, 100542, A1843. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пыльник РОР вала тормозного (48x10мм) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.