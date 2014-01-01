Внутренний диаметр 42

Запчасть ремкомплект торм. вала представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.006. У данной детали есть аналоги с номерами: 085006, 030204200450, A1840, WA1840, WK1840. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект торм. вала на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.