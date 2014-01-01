Внутренний диаметр 38

Запчасть ремкомплект торм. вала представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.005. У данной детали есть аналоги с номерами: 085005, CSB21, 15213430, 030204200460, A1811. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект торм. вала на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.