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Сайлентблок амортизатора 024*48*58 ROR 085.004 артикул 085004 SAMPA в Алматы

085004 SAMPA Сайлентблок амортизатора 024*48*58 ROR 085.004
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 085004
Наименование Сайлентблок амортизатора 024*48*58 ROR 085.004
Высота [мм] 58
Вес [кг] 0,292
Внутренний диаметр 24
Наружный диаметр [мм] 48,5
Запчасть сайлентблок амортизатора 024*48*58 РОР 085.004 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.004. Применяется на ROR, РОР, Меритор, Meritor. У данной детали есть аналоги с номерами: 085004, 8406501SX, 52255, P4272R, TRB5007, 21224754, DBK2. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сайлентблок амортизатора 024*48*58 РОР 085.004 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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SAMPA 079418

Рамка, основная фара
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сайлентблок амортизатора 024*48*58 ROR 085.004 производителя SAMPA с артикулом 085004 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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