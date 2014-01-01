Внутренний диаметр 24 Наружный диаметр [мм] 48,5

Запчасть сайлентблок амортизатора 024*48*58 РОР 085.004 представлена по производителю SAMPA с артикулом 085.004. Применяется на ROR, РОР, Меритор, Meritor. У данной детали есть аналоги с номерами: 085004, 8406501SX, 52255, P4272R, TRB5007, 21224754, DBK2. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сайлентблок амортизатора 024*48*58 РОР 085.004 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.