|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|084501
|Наименование
|РМК реактивной тяги
|Высота [мм]
|72
|Вес [кг]
|2,05
|Размер резьбы
|M24x2
|Наружный диаметр [мм]
|95
|Тип рычага
|для треугольного рычага (грузовой автомобиль)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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