Размер резьбы M24x2 Наружный диаметр [мм] 95 Тип рычага для треугольного рычага (грузовой автомобиль)

Запчасть ремкомплект реактивной тяги представлена по производителю SAMPA с артикулом 084.501. У данной детали есть аналоги с номерами: 084501, BK2859921SP, 2319701. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект реактивной тяги на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.