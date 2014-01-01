Ширина зева гаечного ключа 95

Запчасть крышка ступицы M145X3 6.5 10T представлена по производителю SAMPA с артикулом 083.005. У данной детали есть аналоги с номерами: 083005, 010242178931, 110800602000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка ступицы M145X3 6.5 10T на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.