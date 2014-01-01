Внутренний диаметр 45 Наружный диаметр [мм] 50

Запчасть втулка тормозного вала 045*50*45 Kassbohrer 083.004 представлена по производителю SAMPA с артикулом 083.004. У данной детали есть аналоги с номерами: 083004, 015262210151, 030200690000, 06099. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка тормозного вала 045*50*45 Kassbohrer 083.004 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.