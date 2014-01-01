Ø отверстия [мм] 19 Наружный диаметр [мм] 85,5 Расстояние между отверст. (мм) 35

Запчасть ремкомплект рессоры ø19/35xø85.5x113 представлена по производителю SAMPA с артикулом 082.504. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект рессоры ø19/35xø85.5x113, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.