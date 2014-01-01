|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|082504
|Наименование
|РМК рессоры ø19/35xø85.5x113
|Высота [мм]
|113
|Вес [кг]
|2,28
|Ø отверстия [мм]
|19
|Наружный диаметр [мм]
|85,5
|Расстояние между отверст. (мм)
|35
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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