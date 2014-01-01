Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 082502 Наименование РМК тормозного вала на ось Вес [кг] 1,31

Запчасть ремкомплект тормозного вала на ось представлена по производителю SAMPA с артикулом 082.502. У данной детали есть аналоги с номерами: 082502, 05329, 44001, 400250, 5329, 0302035041S, 6503723T. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект тормозного вала на ось на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.