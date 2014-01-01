Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 082501 Наименование РМК тормозного вала Trailor Вес [кг] 1,23

Запчасть ремкомплект тормозного вала Trailor представлена по производителю SAMPA с артикулом 082.501. У данной детали есть аналоги с номерами: 082501, 05309, 0302035043S, A8257. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект тормозного вала Trailor на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.