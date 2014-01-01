Внутренний диаметр 110 Наружный диаметр [мм] 146

Запчасть сальник ступицы 111*146*17 Trailor CASSETE 082.026 представлена по производителю SAMPA с артикулом 082.026. У данной детали есть аналоги с номерами: 082026, 7565020850, GR104, 60007S, VKS6295, 110603504500, A8203. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы 111*146*17 Trailor CASSETE 082.026 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.