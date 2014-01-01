Размер резьбы M60x2 LHT Ширина зева гаечного ключа 77

Запчасть гайка ступицы M60*2 Trailor левая 082.014 представлена по производителю SAMPA с артикулом 082.014. У данной детали есть аналоги с номерами: 082014, 6502801E, 04709, 150001, 400221, 60008, 140803504160. Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка ступицы M60*2 Trailor левая 082.014 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные гайки с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.