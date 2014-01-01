|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|082014
|Наименование
|Гайка ступицы M60*2 Trailor левая 082.014
|Сторона установки
|слева
|Вес [кг]
|0,725
|Размер резьбы
|M60x2 LHT
|Ширина зева гаечного ключа
|77
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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