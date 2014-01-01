Внутренний диаметр 182 Наружный диаметр [мм] 460

Запчасть щитки пылезащитные 419*178 TRAILOR L200 082.008 представлена по производителю SAMPA с артикулом 082.008. У данной детали есть аналоги с номерами: 082008, 04626, ABD12, M009260, 80286, 088505, 090006. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия щитки пылезащитные 419*178 TRAILOR L200 082.008 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.