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Щитки пылезащитные 082.005 SAMPA артикул 082005 SAMPA в Алматы

082005 SAMPA Щитки пылезащитные 082.005 SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 082005
Наименование Щитки пылезащитные 082.005 SAMPA
Высота [мм] 66
Вес [кг] 2,035
Внутренний диаметр 227,5
Наружный диаметр [мм] 463

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щитки пылезащитные 082.005 SAMPA производителя SAMPA с артикулом 082005 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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