|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|081018
|Наименование
|Трещетка Neoplan автомат левая
|Число зубцов
|19
|Сторона установки
|справа
|Исполнение оси
|081.019
|Вес [кг]
|3,36
|Ø отверстия [мм]
|14
|Число отверстий
|1
|Вид эксплуатации
|автоматически
|зазубрено слева [мм]
|38
|Расстояние между отверст. (мм)
|145
|привод, зубчатая передача
|A38x34 DIN 5482
|Регулятор ид. №
|778
|Крепежный угол [град.]
|50
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Трещетка Neoplan автомат левая производителя SAMPA с артикулом 081018 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита