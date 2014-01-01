Исполнение оси 081.019 Вес [кг] 3,36 Ø отверстия [мм] 14 Число отверстий 1 Вид эксплуатации автоматически зазубрено слева [мм] 38 Расстояние между отверст. (мм) 145 привод, зубчатая передача A38x34 DIN 5482 Регулятор ид. № 778 Крепежный угол [град.] 50

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