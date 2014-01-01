|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|081014
|Наименование
|Диск тормозной SCANIA (430/203x45/131) (1шт.) SAMPA
|Высота [мм]
|131
|Вес [кг]
|34
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Толщина тормозного диска (мм)
|45
|Размер резьбы
|M16x1,5
|Минимальная толщина [мм]
|38
|Наружный диаметр [мм]
|430
|Количество отверстий
|10
|Диаметр центрирования [мм]
|203
|Ø фаски [мм]
|235
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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