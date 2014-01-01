Размер резьбы M40x1,5 Наружный диаметр [мм] 40 Наружный диаметр 1 [мм] 60

Запчасть р/к поворотного кулака (шкворень) для грузовика Вольво (с мет. втулкой) представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.708. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к поворотного кулака (шкворень) для грузовика Вольво (с мет. втулкой), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску и за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.