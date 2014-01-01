|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080708
|Наименование
|Р/к поворотного кулака (шкворень) для грузовика Вольво (с мет. втулкой)
|Высота [мм]
|226
|Вес [кг]
|4,8
|Размер резьбы
|M40x1,5
|Наружный диаметр [мм]
|40
|Наружный диаметр 1 [мм]
|60
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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