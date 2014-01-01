Наружный диаметр [мм] 45

Запчасть ремкомплект шкворня Рено Мидлум/Вольво FL представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.703. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект шкворня Рено Мидлум/Вольво FL, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.