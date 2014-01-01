Ø отверстия [мм] 23 Наружный диаметр [мм] 108 Тип рычага для треугольного рычага (грузовой автомобиль) Расстояние между отверст. (мм) 165

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