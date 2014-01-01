|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080633
|Наименование
|РМК тяги реактивной
|Толщина [мм]
|30
|Вес [кг]
|5,73
|Ø отверстия [мм]
|23
|Наружный диаметр [мм]
|108
|Тип рычага
|для треугольного рычага (грузовой автомобиль)
|Расстояние между отверст. (мм)
|165
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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