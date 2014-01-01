Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 080632 Наименование РМК цилиндра подъёма кабины RVI Premium/Kerax Вес [кг] 0,195

Запчасть ремкомплект цилиндра подъёма кабины Рено Премиум/Керакс представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.632. У данной детали есть аналоги с номерами: 080632, 696020, 500184828, 5001848287. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект цилиндра подъёма кабины Рено Премиум/Керакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.