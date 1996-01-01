Наружный диаметр [мм] 50

Запчасть ремкомплект поворотного кулака (шкворень) Премиум (1996-2004) представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.612. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект поворотного кулака (шкворень) Премиум (1996-2004), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.