Наружный диаметр [мм] 35

Запчасть ремкомплект шкворня (к-т на сторону) представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.607. У данной детали есть аналоги с номерами: 080607, 230010, 803, 5000336305, 5000794185. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня (к-т на сторону) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.