Наружный диаметр [мм] 105

Запчасть ремкомплект вала балансира представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.599. У данной детали есть аналоги с номерами: 101362 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект вала балансира, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.