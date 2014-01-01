Размер резьбы M40x1,5 Наружный диаметр [мм] 40 Наружный диаметр 1 [мм] 60

Запчасть рмк.шкворень Рено Премиум/Магнум DXI/Керакс DXI представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.598. У данной детали есть аналоги с номерами: 080598, 14113900A, 7420590486S2, 28585, 653242, 85108338, 7485133870. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рмк.шкворень Рено Премиум/Магнум DXI/Керакс DXI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.