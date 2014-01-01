Внутренний диаметр 21 Наружный диаметр [мм] 56

Запчасть ремкомплект рессоры d21xd56.5x85 Рено 080.579 представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.579. У данной детали есть аналоги с номерами: 080181 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект рессоры d21xd56.5x85 Рено 080.579, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.