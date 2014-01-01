Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 080564 Наименование РМК колодки тормозной (с пружинами) RVI Premium/Kerax Вес [кг] 1,73

Запчасть ремкомплект колодки тормозной (с пружинами) Рено Премиум/Керакс представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.564. У данной детали есть аналоги с номерами: 080564 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект колодки тормозной (с пружинами) Рено Премиум/Керакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.