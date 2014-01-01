Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 080563 Наименование РМК тормозной колодки, RVI Premium/Kerax (ролик,палец,стопора) Вес [кг] 0,556

Запчасть ремкомплект тормозной колодки Рено Премиум/Керакс (ролик палец стопора) представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.563. У данной детали есть аналоги с номерами: 080563 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект тормозной колодки Рено Премиум/Керакс (ролик палец стопора) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.