Наружный диаметр [мм] 50

Запчасть ремкомплект шкворня 080.539 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.539. У данной детали есть аналоги с номерами: 080539, 230012, 653241, 32431, 32432, 804, 5010056002. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня 080.539 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.