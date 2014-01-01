Наружный диаметр [мм] 30

Запчасть ремкомплект шкворня 080.514 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.514. У данной детали есть аналоги с номерами: 080514, 805, 5000336306. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня 080.514 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.