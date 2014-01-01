Внутренний диаметр 80

Запчасть патрубок интеркулера Рено Премиум/Керакс представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.496. У данной детали есть аналоги с номерами: 080496, 11003750, BK8704310, 635503, 5010514310. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок интеркулера Рено Премиум/Керакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.