Внутренний диаметр 90

Запчасть патрубок интеркулера Рено Премиум красный D=90мм L=250 7колец представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.495. У данной детали есть аналоги с номерами: 080495 Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок интеркулера Рено Премиум красный D=90мм L=250 7колец на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.