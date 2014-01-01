Размер резьбы M12x1,5 Размер резьбы 1 M12x1,5

Запчасть шланг подъема кабины Рено (концы загнуты W17M12x1x90) L-1710 мм. представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.491. У данной детали есть аналоги с номерами: 080491 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шланг подъема кабины Рено (концы загнуты W17M12x1x90) L-1710 мм. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.