|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080490
|Наименование
|Шланг подъема кабины L=2050
|Длина [мм]
|2060
|Вес [кг]
|0,216
|Размер резьбы
|M12x1
|Размер резьбы 1
|M12x1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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