Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 080489 Наименование Шланг подъема кабины Длина [мм] 2600 Вес [кг] 0,239

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